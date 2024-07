Spur der Verwüstung nach Schlägerei in Supermarkt

Mitarbeiter nicht in Rauferei involviert

Der Vorfall hat sich bereits am 4. Juli gegen 19 Uhr ereignet. Ein Zeuge hat dabei sein Handy gezückt und ein Video gemacht (siehe unten). Seitdem kursiert es in sozialen Medien und macht sprachlos. Mit Tritttechniken und Festhaltegriffen aus dem Kampfsport gingen die Männer aufeinander los. Obst und Gemüse dienten als Wurfgeschoße. Mitarbeiter waren nicht involviert und haben auch nicht eingegriffen. Sie alarmierten die Polizei.