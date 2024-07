Nehammer: „Vernünftiges Wirtschaftswachstum“ hilft

NEOS: „Völlig verantwortungslos“

Kritik an den Aussagen des Kanzlers kam am Donnerstag von de FPÖ und den NEOS. „Solche falschen und unverantwortlichen Aussagen unterstreichen einmal mehr, dass wir der ÖVP das Finanzministerium in einer künftigen Regierung nicht mehr überlassen dürfen“, sagte NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer. Keine Reformen umzusetzen, sei „völlig verantwortungslos.“ „Denn nur durch eine Schuldenbremse und gezielte strukturelle Reformen bei großen Ausgabenblöcken wie dem Föderalismus oder den Pensionen können die Milliarden eingespart werden, die wir brauchen, damit auch die Jungen noch alle Chancen und eine gute Zukunft haben“, heißt es in einer Aussendung.