Sommerwanderung zur Lecher Kriegeralpe

Typ: landschaftlich schöne Halbtagswanderung

Dauer: rund zweieinhalb bis drei Stunden ab Lech

Ausgangspunkt: Ortsmitte Lech

Ausrüstung: Schuhe mit guter Profilsohle, Rucksack mit Getränk, dem Wetter angepasste Kleidung, Sonnenschutz (kein Schatten entlang der Strecke)

Einkehrmöglichkeiten: am Berg – Kriegeralpe (eher in d. höheren Preisklasse), weitere Möglichkeiten in Lech

öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 750 S ab Langen a. A. Bahnhof bis Lech Rüfiplatz

Tipp: da sich die gesamte Strecke in sonniger Lage befindet, empfiehlt es sich an warmen Tagen gleich morgens aufzubrechen (die Bergbahn Oberlech fährt ab 8 Uhr)