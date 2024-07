Emotionaler Jonas Vingegaard bricht in Tränen aus

„Dieser Sieg ist natürlich sehr emotional für mich“, so Vingegaard im Anschluss an die über 200 Kilometer lange Etappe, in der er sich wenige Zentimeter vor Gesamtleader Tadej Pogacar durchsetzen konnte. „Es bedeutet sehr viel. Ich habe an all die Dinge, die ich in den letzten Monaten durchgemacht habe, denken müssen. Ohne meine Familie hätte ich das nie geschafft“, so der Ehemann und Vater einer dreijährigen Tochter. „Ich bin einfach froh, hier zu sein.“