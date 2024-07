Fotofinish! Vingegaard holt 11. Etappe vor Pogacar

„Die Tour ist noch lange nicht vorbei!“

Doch der Däne erholte sich und schloss 17 Kilometer vor dem Ziel an der vorletzten Bergwertung wieder zu Pogacar auf. Das Duo machte sich den Etappensieg im Skigebiet Le Lioran dann untereinander aus. Für Vingegaard war der Erfolg auch eine kleine Genugtuung, hatte Pogacar am Ruhetag am Montag doch gemeint, sein Rivale hänge nur an seinem Hinterrad. Zwar baute der 25-Jährige seine Leader-Position am Mittwoch aus, Vingegaard gab sich aber kämpferisch. „Die Tour ist noch lange nicht vorbei“, sagte er.