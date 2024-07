Schleimige Adria | Süße Modi-Worte

Schleimige Adria. Wann immer Medien über abschreckende Zustände in Urlaubsregionen berichten, setzt es heftige Kritik aus den jeweiligen Tourismusbüros. Das ist ja auch nachvollziehbar – es könnte ja potenzielle Urlauber abschrecken. Gestern schon online und heute in der „Krone“ müssen wir aber dennoch über das berichten, was Tausende Urlauber aus Österreich gerade an der Adria erleben: Unappetitlicher grün-grauer Algenschleim auf dem Wasser und an manchen Stränden, der derzeit vor allem in Italien das Badevergnügen – gelinde gesagt – trübt. Denn diese Algen sehen nicht nur übel aus, sie riechen auch übel. Die Reaktionen ähneln jenen bei heftigen Wetterereignissen: beschwichtigend heißt es, das gab es immer schon. Stimmt. Aber die Häufigkeit hat so wie bei den Unwettern deutlich zugenommen. Schuld ist der Klimawandel.