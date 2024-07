Wo kleine Elfe Lilli süße Marillen nascht

Führungen und Erlebnis-Touren

In dieses kleine Universum kann bei Führungen eingetaucht werden. „Wir freuen uns im Rahmen der Aktion Schule am Bauernhof besonders auf kleine Besucher. Und da gibt es auch noch unser Wachauer Marillenerlebnis-Tour, wo wir auch die Türen zu einem neuen Schaubetrieb und damit direkt in die Produktion öffnen“, versichert Aufreiter. Kleine Elfe du hast es gut bei ihr ...