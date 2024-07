Plättenfahrer retteten Jugendliche vor Ertrinken

Plättenfahrer haben drei Jugendliche auf dem Altausseer See offenbar vor dem Tod bewahrt: Die Burschen waren am Dienstag mit ihrem Ruderboot gekentert, panisch riefen sie um Hilfe. In letzter Sekunde konnten sich die Verunfallten auf zwei Plätten retten – sonst wären sie vermutlich ertrunken.