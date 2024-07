Verfall im Karl-Marx-Hof trotz jüngster Sanierung

Fast hundert Jahre hat der berühmte Karl-Marx-Hof in Döbling am Buckel. Die Zeichen der Zeit machen sich besonders im Inneren bemerkbar. Mieter Andre G. wohnt seit seiner Kindheit in Wiens bekanntesten Gemeindebau und hat den Verfall hautnah miterlebt. Er wollte nie weg von hier, doch die Mängel in seiner Wohnung zwingen ihn womöglich bald dazu. Konkret besteht in der 90 Quadratmeter großen Wohnung seit mehreren Jahren eine intensive Schimmelproblematik, besonders im Badezimmer und in der separaten Toilette. Zudem bröckelt der Putz von den Wänden. „Wir wohnen mit unseren zwei Kindern hier, ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit“, sagt der 40-Jährige. Das und weitere spannend Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.