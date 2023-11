Neu entwickelte KI erkennt Plastikmüll im Meer

Satelliten funken Terabytes an Daten zur Erde

Die Anhäufung von Müll im Meer sei auf den frei verfügbaren „Sentinel-2“-Satellitenbildern der Europäischen Weltraumorganisation zwar sichtbar, da es sich dabei aber um Terabytes an Daten handle, müssen diese Daten automatisch mithilfe von KI-Modellen analysiert werden, so die Forscher.