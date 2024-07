Russische Rakete trifft Kiewer Kinderkrankenhaus

Mitten am helllichten Tag – und nicht wie meist üblich in der Nacht – suchten am Montag Raketen die Ukraine heim. In einem Kiewer Kinderkrankenhaus zerbrachen Fensterscheiben, die Fassadenverkleidung wurde heruntergerissen. Eltern hielten ihre Babys im Arm, gingen benommen und schluchzend aus dem Schutzraum auf die Straße. „Wir hörten eine Explosion, dann wurden wir mit Trümmern überschüttet“, schilderte die 33-jährige Switlaka Krawtschenko. Ihr zwei Monate altes Baby war unverletzt geblieben, doch die Frau hat Schnittwunden erlitten.