Regen warf Höll in Frankreich aus der Bahn

In Qualifikation und Semifinale zeigte sich beim Downhill-Weltcup in Haute Savoie (Fra) das gewohnte Bild. Vali Höll (YT Mob) gewann die Läufe und ging als Favoritin in das Finale. Der plötzlich einsetzende Regen machte der Leogangerin aber einen Strich durch die Rechnung und warf sie im letzten Abschnitt aus der Bahn. Für die 22-Jährige reichte es beim Sieg der Italienerin Eleonora Farina noch für den fünften Platz. Damit führt Höll den Gesamtweltcup noch mit 224 Punkten Vorsprung auf Tahnee Seagrave an.