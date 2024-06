Sportlern wird bei Weltcup in Leogang viel geboten

Abseits des Sportlichen fehlte es den Athleten beim Mountainbike-Weltcup in Leogang an nichts. Bei jeweiligen Teamstand können sie sich zurückziehen und Kraft für den 2,1 Kilometer langen Lauf tanken. Währenddessen geben Mechaniker dem Bike noch den letzten Feinschliff. Da wird herumgeschraubt, geputzt und gepflegt. Dann soll es allein am Sportler liegen, wie das Rennen ausgeht. Das ganze ähnelt einem Motorhome bei der Formel 1 – in stark abgeschwächter Form.