Höll zeigte Konkurrenz, wer in Leogang daheim ist

Erwartungen erfüllt! Auch am Finaltag des Mountainbike-Weltcups in Leogang bewältigte Vali Höll ihre Heimstrecke wie schon am Samstag wie ein Schweizer Uhrwerk und holte sich den Sieg. Mit 7,1 Sekunden Vorsprung (im Vorjahr waren es „nur“ 4,3) kam sie vor Anna Newkirk (USA) und Myriam Nicole (Fra) ins Ziel. Zahlreiche Fahrer rutschten im Wald aus oder hatten technische Probleme – nicht aber die Lokalheldin. „Ich habe gewusst, dass im Wald das Rennen entschieden wird. Ich habe mir gesagt: langsam, nicht stressen“, erzählte die erleichterte Gewinnerin, die über die gute Leistung der zweitplatzierten Newkirk extrem glücklich war: „Dass die Anna jetzt so stark unterwegs ist, freut mich voll. Wir sind von Anfang an zusammen Rennen gefahren und dass bei ihr endlich aufgeht, freut mich für sie.“