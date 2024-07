Video von flitzendem William wird zum viralen Hit

Inzwischen hat sich die Situation etwas gebessert. Der König ist wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, Kate zeigte sich erstmals wieder bei der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“. In einem Social-Media-Post gab sie kurz davor rare Einblicke in ihr Leben mit Chemotherapie: „Ich mache gute Fortschritte“, schrieb sie. Aber über den Berg sei sie noch nicht. Seither hat sie sich auch wieder völlig zurückgezogen.