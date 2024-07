„Mein Herz blutet“: Schweinsteiger außer sich

„Mein Herz blutet“

„Das muss mir einer erklären … von zehnmal ist das neunmal ein Elfmeter. Klar, es ist keine Absicht, das verstehe ich – aber die Hand ist nicht direkt am Körper, sie ist schon ein bisschen draußen“, sagte der frühere Nationalspieler und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. „Mein Herz blutet, wenn ich so etwas sehe, dann wirst du nicht belohnt mit einem Elfmeter“, so der Weltmeister von 2014.