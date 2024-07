Koralm-Kraftwerk: Nächste Niederlage für Betreiber

Danach kam die nächste Instanz zum Zug – der Verwaltungsgerichtshof. Die Projektwerber riefen diesen an, um die Rechtswidrigkeit der Landschaftsschutzgebietsverordnung geltend zu machen. Dieser hat nun entschieden: Er kann die Verordnung gar nicht aufheben, da die bekämpfte Entscheidung nicht präjudiziell, also nicht von Bedeutung für zukünftige Fälle, ist. Auch seien die Projektwerber nicht in verfassungsmäßigen Rechten verletzt worden. Die Behandlung der Beschwerde wurde daher abgewiesen. Binnen sechs Wochen können die Projektwerber nun eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof einbringen.