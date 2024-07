Ein Gollinger erobert die elektronische Musik-Welt

Nicht alles, was glänzt, ist Gold“ – das weiß Toby Romeo nur zu gut. Der Gollinger, der mit bürgerlichem Namen Tobias Waß heißt, zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Musikern Österreichs. 2024 bekam er den Amadeus Austrian Music Award – der bedeutendste österreichische Musikpreis – in der Kategorie „Elektronic/Dance“ verliehen. Zum bereits zweiten Mal in Folge beschließt der 23-Jährige das Electric Love Festival in der Nacht auf Sonntag. Seit Jahresbeginn habe er sich darauf vorbereitet, verrät er. So ein Auftritt geht eben nicht einfach so von der Hand.