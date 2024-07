Selbst Warnschüsse stoppten Linzer Lenker nicht

Warnschüsse der Polizei

Als die Beamten auf das Fahrzeug zugingen, fuhr er als Geisterfahrer zurück zur Autobahn. Seine Flucht führte ihn dann über Bundesstraßen – wieder mit 200 Sachen – nach Grieskirchen, wo er den Wagen in einer Sackgasse stehen ließ und weglief. Als die Polizei Warnschüsse abgab, sprang über ein Geländer etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe und landete in einer Bahnunterführung.