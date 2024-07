Frischer Kärntner Wind im „Österreicher-Hotel“

Ohne Kärnten kommen aber auch die neuen Miramarchefs der ungarischen Meszaros-Gruppe nicht aus: Die Lavanttalerin Lidija Preveden ist nämlich für das Marketing zuständig. „Ich bin schon als kleines Kind mit den Eltern oft vom Lavanttal nach Opatija gefahren – damals dauerte es noch etwas länger, aber heute ist man in zweieinhalb Stunden am Meer“, erinnert sie sich an ihre ersten Kroatien-Zeiten. „Und nun lebe ich seit 15 Jahren hier, mein Sohn ist zwischen der Adria und Klagenfurt aufgewachsen.“