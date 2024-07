Burgenländer hilft: Unterstützung trotz Krieg

Bereits mehrere Male war er in den vergangenen Monaten in dem osteuropäischen Land, um vor allem Medikamente und dringend benötigte medizinische Geräte an Spitäler zu liefern. Darunter an die Geburten- und Kinderabteilungen der Universitätsklinik in Czernowitz und des städtischen Bezirkskrankenhauses in Chotyn. „Es gibt in diesen Gebieten keine Kriegshandlungen, aber es kommt auch dort immer wieder zu Luftalarmen und Stromabschaltungen“, berichtet Wagentristl. Auch durch die Gedenkstätten für die Gefallenen sei der Krieg allgegenwärtig.