Gratis Haarschnitt für Sonnenmarkt-Kunden

Die Haare sind zwei Zentimeter zu lang, fallen nicht mehr so schön, wie noch vorgestern und überhaupt ist es schon wieder längst Zeit für eine neue Farbe! Während ein Großteil der Burgenländer nicht überlegen muss, wenn sie eine neue Frisur brauchen, ist der Besuch beim Figaro für andere zum Luxus geworden, den sie sich schlichtweg und in Zeiten der Teuerung schon gar nicht mehr leisten können. Ein Friseur aus dem Südburgenland bietet daher für Kunden des Sonnenmarktes in Oberwart ab sofort kostenlose Haarschnitte an.