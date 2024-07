„Ich hab noch nie für ein Rennen Eintritt bezahlt“

Christoph Ammann ist nämlich Chef des Formel-1-Streckenhüters CAM Security, aber nachtragend ist er nicht. Mit Schmunzeln erinnert er sich an die Aktionen von Kreuzspiegel in den 80er-Jahren. Heute sind die beiden auf Du und Du, Ammann lud den 66-Jährigen sogar zum diesjährigen Rennen in Österreich ein.