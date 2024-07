„Spielregeln für KV-Verhandlungen neu definieren“

Laut Konjunkturbarometer der Wirtschaftskammer wird kein einziges steirisches Großunternehmen in den nächsten zwölf Monaten Personal aufnehmen. Was sagt das aus Ihrer Sicht aus?

Dass man eben vorsichtig sein muss, was Kosten betrifft – vor allem, was die Arbeitskosten und Lohnstückkosten in Österreich betrifft. Da sind wir aktuell am Zenit angelangt. Auch gewisse Investitionen werden jetzt zurückgehalten, keiner geht das Risiko ein, Fixkosten weiter aufzubauen, wenn man nicht weiß, ob man die Mitarbeiter weiter beschäftigen kann.