Steirische Industrie steht mit Rücken zur Wand

Mathias Varga, Vertriebsleiter vom Sonnenschutzproduzenten Woundwo in Gabersdorf spricht auch von vielfältigen Herausforderungen. „Den Kopf in den Sand zu stecken, ist aber keine Lösung.“ Anders die Situation beim Technologieberater Bearingpoint in Premstätten: „Wir verspüren aktuell sogar verstärktes Interesse an unseren Produkten und Services“, sagt Geschäftsführer Markus Seme.