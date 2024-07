Trafo-Brand im Pinzgau führte zu Stromausfall

Die Feuerwehr eilte zum Brandort in Bruck an der Großglocknerstraße und ist laut der Salzburg AG derzeit noch im Löscheinsatz. Alarmstufe 2 wurde ausgegeben. „Für rund drei bis vier Minuten waren 2000 Haushalte ohne Strom“, heißt es weiter in der Meldung. Betroffen waren Personen in Teilen von Walchen, Uttendorf, Piesendorf, Niedernsill, Kaprun, Humersdorf und Lengdorf. Durch ein Umschalten der Stromversorgung konnte das Stromnetz wieder stabilisiert werden.