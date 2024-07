Worauf man bei Online-Dates besonders achten muss

Worauf sollte man unbedingt achten?

Man sollte als Single seine eigene Erwartungshaltung überprüfen, damit man nicht in die Perfektionsfalle tappt. Viele setzen sich bewusster mit dem Thema Beziehung auseinander. Was will ich, was will ich nicht? Wo möchte ich keine Kompromisse eingehen? Diejenigen, die sich online kennenlernen, machen schneller Nägel mit Köpfen. Es wird schneller zusammengezogen, geheiratet. Im Offline-Leben stolpert man oft mal von einer in die andere Beziehung. Aber die meisten Singles sehnen sich nach einer langfristigen Verbindung, da werden Themen wie Treue, Verlässlichkeit und Humor großgeschrieben. Und dann muss man sich natürlich die richtige Plattform aussuchen.