Verlorene Menschen in einer verbauten Umwelt

Beklemmendes, poetisches Mahnmal

Als temporäres Mahnmal hat Schreiber den Film „If I had land under my feet“ konzipiert. Darin verleiht sie der Statistik, die im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge auflistet, Körper und Gesicht. Beklemmend und berührend, aber auch sehr poetisch. Beklemmend sind zudem die Bücher, die sie für den Pavillon von NSK (Neue slowenische Kunst) auf der Biennale in Venedig geschaffen hat. Ob nun „Die Waffen nieder“, „Das andere Geschlecht“ oder „Mein Kampf“, das sie zum Kampf gegen den Nationalismus umgedeutet hat, die erwünschten Einträge der Ausstellungsbesucher lassen tief blicken.