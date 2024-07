Zweifel ausgeräumt? Deutsche feiern Neuer wieder

Doch jetzt wartet mit Spanien im Viertelfinale jenes Team, das sich durch starke Auftritte zum großen Titelfavoriten gemacht hat. Und bei einigen Fans sind plötzlich wieder Sorgenfalten zu sehen. Die Erinnerungen an das bittere Ausscheiden des FC Bayern gegen Real Madrid kommen wieder hoch. An einen entscheidenden Patzer, des ansonsten zuvor so souveränen Neuer, der die Spanier am Ende doch triumphieren ließ. Gerade in einem erwartet engen Spiel zwischen dem Gastgeber und den jungen, feurigen Spaniern kann so ein Moment über Sieg und Niederlage entscheiden. Neuer muss und kann also erneut beweisen, dass er nach wie vor einer der besten seines Faches ist und hat zudem die Chance sich für jenen bitteren Abend im Mai persönlich zu revanchieren.