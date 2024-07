Ferguson: „Musste Ronaldo Allüren austreiben“

„Kam nicht gut an“

Auch das schnelle Fallen in Zweikämpfen habe die Trainerlegende seinem Offensivspieler ausgetrieben. Am Ende hat Ronaldo eine einzigartige Karriere hingelegt und wie sein einstiger Förderer längst Legenden-Status erreicht. Ferguson glaubt dennoch, dass die EM in Deutschland das letzte große Turnier für den 39-Jährigen ist. „Das kann ich mir nicht vorstellen“, antwortet der Schotte deshalb auf die Frage, ob sein ehemaliger Schützling auch an der WM 2026 teilnehmen könnte.