Gesichtsschleier-Verbot in Dagestan erlassen

Das Muftiat, die höchste, muslimisch-religiöse Instanz in der Region, begründete das Verbot am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit einer „Bedrohung der Sicherheit der Bevölkerung der Republik“. Demnach wird der Schleier, der nur die Augen unbedeckt lässt, „vorübergehend verboten, bis die bestehenden Bedrohungen beseitigt sind“, hieß es weiter. Zudem sei man einer Bitte des Ministeriums für Religionsfragen in Moskau gefolgt.