ID verschiebt Sitzung: Mehr Zeit für Kickl-Allianz

Lega führt Gespräche mit Kickls Allianz

Italiens rechte Regierungspartei Lega von Matteo Salvini (derzeit auch ID-Mitglied) führt laut eigenen Angaben Gespräche für einen möglichen Beitritt in die neue Rechtsaußen-Fraktion. Unklar ist, wie sich der französische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen verhalten wird. Der RN stellte bisher die größte Gruppe an EU-Abgeordneten der ID-Fraktion und hat die Hoffnung, bei der Parlamentswahl in Frankreich am 7. Juli eine Mehrheit in der „Assemblée Générale“ zu gewinnen.