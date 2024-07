Landesversorger kündigt Strompreisreduktion an

Die Strompreise am internationalen Markt sinken, die Strompreisbremse wird zum Auslaufmodell und die Konkurrenz bietet jetzt schon günstigere Strompreise an. Die Energie AG zieht jetzt nach und bietet ab Oktober einen neuen Tarif an, der um etwa ein Viertel günstiger ist – wenn man rein den Energiepreis anschaut.