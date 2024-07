Zumtobel musste Einbußen beim Gewinn hinnehmen

Das Unternehmen verwies in seiner Mitteilung auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die es vor allem im Komponentengeschäft zu spüren bekommen habe. So verzeichnete das Components Segment einen Umsatzrückgang von 18,5 Prozent auf 299,4 Mio. Euro, was auf eine weiterhin verhaltene Nachfrage aufgrund anhaltend hoher Lagerbestände bei den Kunden und einen starken Preiswettbewerb zurückzuführen sei. Das Lighting Segment verzeichnete dagegen nur einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 Prozent auf 889,3 Mio. Euro.