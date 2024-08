„Wir sind auf der Suche nach einer Sprungschanze“

Die älteren „Krone“-Leser werden sich noch erinnern: In Wien wurde bis in die späten 1970er-Jahre Skispringen praktiziert. Bis zu 20.000 Besucher bestaunten Sprünge bis zu 65 Meter. Viele Jahre später kämpfen die Wiener Stadtadler um die Errichtung einer Schanzenanlage. Seitens der Stadt gibt es das Bekenntnis zur Unterstützung, die auch Legende Andi Goldberger bei der „WienAIR“ in OÖ mit über 100 Talenten forderte – oben im Video!