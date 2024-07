Land Kärnten sagt Gesetzes-Jungel den Kampf an

„€360-Wohnen“ heißt das Reconstructingprojekt in Friesach, durch das bis 2026 etappenweise Wohnungen fertiggestellt werden, in denen das Wohnen inklusive Betriebskosten warm zwischen 300 und 440 Euro kosten soll: „Im Bundesländervergleich hat Kärnten die geringsten Mietpreise“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser und zeigte eine Statistik vor, nach der ein Quadratmeter in Kärnten 5,3 Euro, im Burgenland 5,5 Euro, in Niederösterreich 6,2 Euro kosten: „Die Spitzenreiter sind Tirol und Salzburg mit 8,6 bzw. 8,7 Euro je Quadratmeter“, so Kaiser.