Inflation im Euroraum niedriger als hierzulande

Die Kerninflation, in der schwankungsanfällige Preise für Energie- und Lebensmittel sowie für Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, lag im Mai bei 2,9 Prozent. Das Ziel von zwei Prozent soll der EZB nach in der zweiten Jahreshälfte 2025 erreicht werden. Anfang Juni hatten die Währungshüterinnen und Währungshüter erstmals seit fünf Jahren die Zinsen wieder gesenkt – demnach kommt ihnen der erneute Anstieg der Teuerung ungelegen.



Hier sehen Sie, wie sich die Inflation in Österreich und in der Eurozone seit Mitte 2023 entwickelt haben.