Bub (4) stürzt durch Fliegengitter aus Fenster

Unfassbares Unglück in Weyer (OÖ): Ein vierjähriger Bub dürfte sich beim Spielen mit seinem Bruder (6) an das Fliegengitter eines geöffneten Fensters im zweiten Stock gelehnt haben, als seine Mutter gerade auf der Toilette war. Der Vierjährige stürzte neun Meter ab, schlug am Asphalt auf.