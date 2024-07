Krise bleibt für manche Firmen weiter Fremdwort

All diese Einschnitte sind Symptome eines schwierigeren Umfelds: gehemmte Konsumlaune, gestiegene Kosten, dazu viele Investitionen, die verschoben werden, fordern die heimischen Betriebe gewaltig heraus. Der Blick auf die Zahlen belegt das: So stieg die Zahl der Arbeitssuchenden von Juni 2023 auf Juni 2024 um 5352 Personen an – das ist ein Plus von 21,2 Prozent.