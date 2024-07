Viele Forderungen vor viergleisigem Südbahnausbau

So sieht die Gemeinde Perchtoldsdorf selbst erheblichen Nachbesserungsbedarf. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen den Umgang mit dem Thema Güterverkehr während der Nachtstunden. „Hier gab es vom Projektwerber unterschiedliche Aussagen. Für uns ist klar, dass die nächtlichen Zugfahrten beschränkt werden muss und sich die Dimensionierung der Schallschutzanlagen nicht an Messdaten der Vergangenheit orientieren darf“, heißt es aus dem Rathaus. Die Schallausbreitung müsse bei allen Windbedingungen unter den Höchstwerten liegen, gerade auch bei der im Ort vorgesehenen Wendeanlage und der Station Europaring in Brunn am Gebirge.