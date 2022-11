Widerstand gegen den Ausbau der Südbahn wächst

„Es geht um Alternativen“

„Es geht uns nicht darum, öffentlichen Verkehr zu verhindern. Aber es muss sinnvollere Alternativen geben“, betont etwa Ex-Nationalrat Robert Lugar (FPÖ), der auch eine parlamentarische Anfrage an Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) in die Wege geleitet hat. „In der Beantwortung wurde klar, dass es nur eine einzige Studie zum Ausbau gibt – und die betrifft nur den Abschnitt Meidling-Liesing in Wien“, kritisiert Lugar. Ein dringend notwendiges Gesamtkonzept gebe es aber nicht. Laut dem Freiheitlichen wäre es besser, andere Strecken – wie die parallel zu Südbahn verlaufende Aspangbahn – aufzuwerten: „Man muss den öffentlichen Verkehr breiter anlegen und nicht eine einzige Linie noch mehr verdichten. Dadurch könnte man auch andere Regionen viel besser an das Öffi-Netz anbinden.“