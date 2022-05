Südbahn ab 2034 im U-Bahn-Takt bis Mödling

Unterschriftenliste gegen das Vorhaben

Bei Infoveranstaltungen in den betroffenen Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Mödling hat man bereits die Werbetrommel gerührt. Während Pendler den Ausbau herbeisehnen, formieren sich – wie bei Großprojekten üblich – schon die Gegner. In Perchtoldsdorf startete Bürgerlisten-Mandatarin Gabriele Wladyka eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben. „Streng geschützte Tier- und Pflanzenarten werden geopfert“, befürchtet sie. In Maria Enzersdorf sorgt man sich eher um den Lärm. „Wir werden die möglichen Auswirkungen auf Mensch und Natur bestmöglich untersuchen“, verspricht ein ÖBB-Sprecher.