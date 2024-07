Ein neuer Rückhalt vom Hasenhüttl-Team

Wolfsburg-Coach Ralph Hasenhüttl begann als Aktiver seine Karriere beim GAK in Graz – jetzt kommt einer seiner ehemaligen Schüler an die Mur. Der erst 18-jährige Lengenfelder Juri Kirchmayr, dessen Vertrag in der VW-Metropole ausgelaufen ist, hofft unterm Uhrturm auf den Durchbruch.