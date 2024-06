Starke Bilanz mit 70.000 Musikfans bei Lido Sounds

Der finale Tag am Sonntag

Der am schwächsten gebuchte Tag, der Sonntag, brachte allerdings starke Auftritte: Die Österreicherin Soap&Skin, eigentlich Anja Plaschg, brachte Experimentelles ein, was sein Publikum fand. Auch die Alternative-Rocker The Hives traten auf. Weiters wurden The Libertines und Sam Smith als Headliner erwartet.