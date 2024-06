Parov Stelar: „Irgendwas muss angenehm stören“

Ein paar Tage Pause in seiner Heimatstadt, dann fliegt er wieder: Parov Stelar, weltweit bekannter Elektro-Swing-Pionier, füllt gerade in ganz Europa Konzertsäle. Im „Krone“-Talk zieht der Kult-DJ erstmals Bilanz über seine Rückkehr nach Linz und gesteht Nachteile ein. Er gibt Ausblick auf Neues – in der Musik und privat. Außerdem präsentiert er in einer Ausstellung seine zweite Seite: Parov Stelar ist leidenschaftlich Maler.