OÖ: Teurer Porsche nach Unfall nur noch Schrott

Liebhabern von Edelkarossen wird bei dem Anblick vermutlich das Herz bluten: Auf einer Kreuzung in Steinfelden (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich krachten am Samstagnachmittag zwei Autos beim Abbiegen zusammen – ein Sportwagen wurde dabei besonders schwer beschädigt. Beide Lenker wurden verletzt.