Orban heizt Gerüchte um rechten Pakt mit Kickl an

„Vorwärts, Team!“

Die italienische Nachrichtenagentur ANSA hatte dies ursprünglich so interpretiert, als wäre ein ORF-Auftritt Kickls gemeint gewesen. „Gestern haben auch die USA einen großen Schritt in Richtung Veränderung getan“, ergänzte Orban im Hinblick auf den verpatzten TV-Auftritt von Präsident Joe Biden im Duell mit seinem Herausforderer Donald Trump. „Wenn alles nach Plan läuft, und so Gott will, werden bis zum Ende des Jahres die Patrioten in der gesamten westlichen Welt in der Mehrheit sein. Vorwärts, Team!“