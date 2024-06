Sie verpasst den Schliff für den Hochzeitslook

Schon früh interessierte sich die Wolfurterin für Mode und Design. Sie absolvierte die HTL Bekleidungstechnik in Dornbirn. „Erst wollte ich in Richtung Modedesign gehen, doch dann hat mich die Begeisterung für Haare und Make-up gepackt.“ Das lag vielleicht auch daran, dass für die gelernte Friseurin und Visagistin das modische Gesamtpaket im Fokus steht. „Wenn ich eine Braut style, muss ich darauf achten, was zu ihrem Kleid und den Accessoires passt.“