Viele Verletzte und kaputte Autos nach Unfällen

Vier Verletzte bei Unfall in Osttirol

Kurz vor 18 Uhr „krachte“ es dann in Osttirol. Ein 36-jähriger Italiener war auf der Drautalstraße in Richtung Lienz unterwegs. Als er an einer Kreuzung nach links in Richtung Thal-Wilfern abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Deutschen. Der 25-Jährige, seine 26-jährige Beifahrerin sowie zwei Frauen (24 und 30) im Wagen des 36-Jährigen wurden erheblich verletzt.