Überforderung & Hass | Mieses Zeugnis

Überforderung & Hass. Trübsinnig könnte man werden – hätten wir nicht gerade so viel Freude an unserer Fußball-Nationalmannschaft. Was ist jetzt schon wieder passiert? Nein, diesmal nichts hier bei uns in Österreich. Aber es betrifft die ganze Welt massiv, also auch uns hier auf der ehemaligen, vermeintlichen „Insel der Seligen“. Joe Biden, der normalere der beiden seltsamen Kandidaten für das US-Präsidentenamt von 2025 bis 2029, hat in der ersten direkten TV-Konfrontation mit Widersacher und Vorgänger Donald Trump komplett versagt. Noch viel deutlicher als je zuvor erwies sich der 81-jährige demokratische Präsident als überfordert, er stotterte, hatte Aussetzer, nuschelte phasenweise nur leise vor sich hin und hatte Probleme, verständliche Sätze zu formulieren. Während sein republikanischer Widersacher auf Hass und Lügen setzte. Die Kritiken für den Titelverteidiger sind vernichtend – auch aus Medien, die ihm wohlwollend gegenüberstehen. Oder, besser gesagt: standen. Denn nun ist, spät, wohl zu spät, die Diskussion über eine Ablöse Bidens als Kandidat entbrannt. Möglich ist das nur, wenn er selbst aufgibt. Damit rechnen Insider aber nicht. Was da wohl auf die Menschheit zukommt…